Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 46 Kişiye İşlem Yapıldı, 5 Kişi Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 46 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada icra edilen operasyonlarda 42 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 13 adet sentetik ecza, bin 280 gram esrar, 66,91 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 13 gram kokain, 169 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE