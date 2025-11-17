Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 35 olaya müdahale edilirken, 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 171 gram esrar, 189 gram bonzai, 12 adet sentetik ecza, 10 gram metemfetamin, 94 gram bonzai hammaddesi ve 2 gram kokain ele geçirildi. - DÜZCE