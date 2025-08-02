Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Bahçeşehir bölgesinde bir kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesinde kamyon ile yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Bahçeşehir Bölgesi 12. Bölge civarında meydana geldi. 21 AAF 531 plakalı kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından N.N.U.(37, L.U.(10), S.Y.(22) ve M.B(65) isimli yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yarılıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.