Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesinde kamyon ile yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Bahçeşehir Bölgesi 12. Bölge civarında meydana geldi. 21 AAF 531 plakalı kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından N.N.U.(37, L.U.(10), S.Y.(22) ve M.B(65) isimli yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yarılıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE