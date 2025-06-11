Düzce'de Trafik Denetimlerinde Hız İhlalleri Ön Planda

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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 40 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok hız ihlalinden ceza kesilirken, emniyet kemeri takmamanın da sıkça karşılaşılan bir ihlal olduğu belirtildi.

Sürücüler en çok hız ihlalinden ceza yedi

680 araç sürücüsü hız ihlalinden, 327 sürücü ise emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandı

DÜZCE– Düzce'de polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde 2 bin 40 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücülere en çok hızdan ceza kesildiği bildirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 10 bin 50 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 680 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 327 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 183 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 126 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 43 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücüye alkolden, 17 sürücüye ses ve gürültüden ve 5 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 2 bin 40 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - 3.Sayfa
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