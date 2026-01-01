Haberler

Bin 711 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Güncelleme:
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlallerine karşı sert önlemler alındı. Son bir haftada 1711 sürücüye ceza kesildi, 92 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Son bir hafta içinde yapılan denetimde bin 711 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 92 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 7 bin 400 araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 711 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 11 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 92 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
