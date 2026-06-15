Haberler

232 Araç trafikten men edildi

232 Araç trafikten men edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 17 bine yakın araç kontrol edildi, bin 554 sürücüye ceza kesildi ve 232 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 232 trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 17 bine yakın araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 554 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 232 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha

Görevden aldığı partinin iki ağır topuna bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zayn'ın helikopter planı suya düştü

Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan tahmin
İngiltere Başbakanı Starmer: 16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklıyoruz

İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu