Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 235 Sürücüye Ceza
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 600 araç kontrol edildi, 2 bin 235 sürücüye para cezası verildi ve 187 araç trafikten men edildi.

24 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 235 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 187 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 600 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 235 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 187 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
