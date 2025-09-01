Düzce'de Trafik Denetimlerinde 2.207 Sürücüye Ceza

31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 207 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 160 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 207 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 160 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE