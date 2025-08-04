Düzce'de Trafik Denetimlerinde 13 Bin Araç Kontrol Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 13 Bin Araç Kontrol Edildi
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 796 araç kontrol edildi, 140 araç trafikten men edildi. 2 bin 80 sürücüye ceza kesildi ve 18 sürücüye alkol nedeniyle işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 13 bin 796 araç kontrol edilirken 140 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 796 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 80 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 140 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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