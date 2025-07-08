Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri, 30 Haziran – 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 bin 056 araç sürücüsüne ceza uyguladı ve 173 aracı trafikten men etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 30 Haziran – 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 56 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 173 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 12 bin 400 araç, 2 bine yakın motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 56 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 13 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 173 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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