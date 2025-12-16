Haberler

22'si alkolden 139 araç trafikten men edildi

Güncelleme:
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 1,824 sürücüye ceza kesildi, 22 sürücüye alkol nedeniyle işlem yapıldı ve 139 araç trafikten men edildi. Denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 22'si alkolden 139 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 824 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 139 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title