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Düzce'de Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Vatandaşa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Düzce'de Tekerlekli Sandalyedeki Engelli Vatandaşa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti
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Düzce'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan tekerlekli sandalye kullanan engelli İlyas Işıldak, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Düzce kesiminde Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlyas Işıldak isimli engelli bireye tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Kazada ağı yaralanan İlyas Işıldak kaldırıldığı hastaneden yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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