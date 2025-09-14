Haberler

Düzce'de Sürücülerden Anlamlı Davranış: Ambulansa Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi

Güncelleme:
Düzce'de yoğun trafikte nefes darlığı çeken bir hastayı hastaneye yetiştirmek isteyen ambulansa sürücüler, 'fermuar' yöntemiyle yol vererek örnek bir davranış sergiledi. Bu anlar, ambulansın iç kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'nda iş çıkışı saatinde yaşanan trafik yoğunluğunda, nefes darlığı çeken bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın geçişi için sürücüler duyarlılık gösterdi. Ambulansın sirenlerini duyan sürücüler, araçlarını yolun sağına ve soluna çekerek ortada bir koridor oluşturdu. "Fermuar" yöntemi olarak bilinen bu örnek davranış sayesinde ambulans, trafikte beklemeden ilerleyebildi.

Sürücülerin takdir toplayan bu anları ile ambulansın kadın şoförünün güzergahta sorunsuz bir şekilde ilerlemesi, ambulanstaki araç içi kameraya yansıdı. - DÜZCE

