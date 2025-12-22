Düzce'de 24 bin kişi sorgulandı aranan 31 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 24 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 156 şahıs gözaltına alınırken, 31 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 24 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 156 kişi gözaltına alınırken, 31 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 3 adet tabanca, 2 av tüfeği, 16 mermi, 3 şarjör, 2 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE