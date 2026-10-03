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Düzce'de son bir haftada 4 bin 401 kişi sorgulandı, araması bulunan 14 kişi yakalandı

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Düzce'de son bir haftada 4 bin 401 kişi sorgulandı, araması bulunan 14 kişi yakalandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde 4 bin 401 kişi sorgulandı, araması bulunan 14 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 401 kişi tek tek sorgulandı, araması bulunan 14 şahıs yakalandı.

Düzce'de polisler yaptıkları şok uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor, aranan şahıslar tek tek yakalanıyor. Ekipler tarafından yapılan son bir haftada 4 bin 401 kişi sorgulanırken araması bulunan 14 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Polislerin yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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