Düzce'de son bir haftada 4 bin 401 kişi sorgulandı, araması bulunan 14 kişi yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 401 kişi tek tek sorgulandı, araması bulunan 14 şahıs yakalandı.

Düzce'de polisler yaptıkları şok uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor, aranan şahıslar tek tek yakalanıyor. Ekipler tarafından yapılan son bir haftada 4 bin 401 kişi sorgulanırken araması bulunan 14 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Polislerin yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı