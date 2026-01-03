Yığılca'da 2 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı evde bulunan 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen olayda, evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 2 kişi zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, gazdan etkilenen H.E. ağır yaralanırken, A.E. hafif yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının takip edildiği öğrenildi. - DÜZCE