Düzce'de Silahlı Saldırı: Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de Silahlı Saldırı: Cinayet Zanlısı Tutuklandı
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Düzce'de sağlık merkezi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Karabulut'un cinayet zanlısı Y.T., adli sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de sağlık merkezi önünde silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Karabulut'un cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Cumayeri ilçesinde bulunan sağlık merkezi önünde meydana geldi. Ahmet Karabulut'a silahlı saldırı düzenleyip kaçan Y.T. adlı şahıs, polis ekiplerinin sıkı çalışması sonrasında kaçamadan saklandığı tuvalette yakalanmıştı.

Polis karakolundaki sorgulamanın tamamlandığı Y.T. adliyeye çıkartıldı. Adliyede yapılan sorgulamanın ardından cinayet zanlısı Y.T., tasarlayarak, planlı ve kasten adam öldürmeden tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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