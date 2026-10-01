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Düzce'de silah fabrikasında 27 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti

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Düzce'de silah fabrikasında 27 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti
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Düzce'de Sarsılmaz Silah Fabrikası'nın gece vardiyasındaki 27 işçi, iddiaya göre yemekten sonra rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, yemek ve sudan örnek alındığı öğrenildi.

Düzce'de bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 27 kişi, yemek yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Fabrikasında çalışan 27 işçi, iddiaya göre yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giden çalışanlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ilgili kuruluşların yemek ve sudan örnek aldığı öğrenildi.

Çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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