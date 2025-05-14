Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti

Düzce'de Şarampole Uçan Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Düzce'de Şarampole Uçan Otomobilin Kaza Anı Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçarak hurda yığınına dönen otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçan otomobilin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Düzce'de öğlen saatlerinde 50 metreden şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılırken, kazada otomobil hurda yığınına döndü. O kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Yoldan çıkarak taklalar atmaya başlayan otomobilin teknopark bahçesine de takla atarak uçtuğu anlar kameralara an be an yansıdı. Kazada 2 kişinin de emniyet kemeri takması sebebi ile taklalar atan otomobilden fırlamadıkları görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.