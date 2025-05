Düzce'de Şarampole Uçan Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçan otomobilin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Düzce'de öğlen saatlerinde 50 metreden şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılırken, kazada otomobil hurda yığınına döndü. O kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Yoldan çıkarak taklalar atmaya başlayan otomobilin teknopark bahçesine de takla atarak uçtuğu anlar kameralara an be an yansıdı. Kazada 2 kişinin de emniyet kemeri takması sebebi ile taklalar atan otomobilden fırlamadıkları görüldü. - DÜZCE