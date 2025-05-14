Düzce'de Şarampole Uçan Otomobilin Kaza Anı Kamerada
Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçarak hurda yığınına dönen otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Düzce'de virajı alamayarak 50 metrelik şarampole uçan otomobilin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Düzce'de öğlen saatlerinde 50 metreden şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılırken, kazada otomobil hurda yığınına döndü. O kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Yoldan çıkarak taklalar atmaya başlayan otomobilin teknopark bahçesine de takla atarak uçtuğu anlar kameralara an be an yansıdı. Kazada 2 kişinin de emniyet kemeri takması sebebi ile taklalar atan otomobilden fırlamadıkları görüldü. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa