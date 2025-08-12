Düzce'de Ruhsatsız Silahlara Yönelik Operasyon: 4 Kişi Yakalandı

Düzce'de Ruhsatsız Silahlara Yönelik Operasyon: 4 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlarla ateş eden 4 kişi yakalandı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Düzce(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahlarla çeşitli yerlerde ateş ettiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonlarda 4 kişi yakalanırken 2 kişi adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

Düzce'de çeşitli zamanlarda rastgele ateş edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen meteryaller sonrası tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda İ.M., O.D., M.D., C.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında, evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız glock, 1 adet ruhsatsız baretta, 1 adet ruhsatsız blow, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 329 adet fişek, 23 adet kartuş ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan İ.M. ve C.Ö. adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti

İflas kervanına bir firma daha katıldı! Tonlarca üretim yapıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.