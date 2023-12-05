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Düzce'de prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Düzce'de Koçyazı Mahallesi'nde bir prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evden çıkarılan gaz kaçağı olan tüp ise güvenli alana alındı.

Düzce'de prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evden çıkarılan ve gaz kaçıran tüp korkuttu.

Olay, Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalı Sokak'ta Selçuk Ş.'ye ait prefabrik evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, alev alev yanan prefabrikteki yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. Evden çıkarılan ve gaz kaçağı olan tüp ise korkuturken, ekiplerin müdahalesi ile tüp güvenli alana alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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