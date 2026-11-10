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Düzce'de polis ve jandarma denetiminde 17 bin 734 kişi sorgulandı, 26 kişi tutuklandı

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Düzce'de polis ve jandarma denetiminde 17 bin 734 kişi sorgulandı, 26 kişi tutuklandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 17 bin 734 kişi sorgulandı, araması bulunan 50 kişi gözaltına alınırken 26 kişi tutuklandı. Uygulamalarda 5 tabanca, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve 54 mermi ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 17 bin 734 kişi sorgulandı, 50 şahıs gözaltına alınırken 26 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada 17 bin 734 şahıs sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 50 kişi gözaltına alınırken, 26 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 54 mermi, 3 şarjör, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tabanca, 5 kartuş ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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