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Düzce'de Otomobil Yangınına Vatandaşlar ve Jandarma Müdahale Etti

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Anadolu Otoyolu'nda motor kısmından alev alan bir otomobildeki yangın, çevredeki sürücüler ve jandarma ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, araç sürücüsünün alevleri fark etmesiyle kontrol altına alındı.

Otomobilde çıkan yangını vatandaşlar ve jandarma söndürdü

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda motor kısmından alev alan otomobildeki yangını, diğer sürücüler ve jandarma ekipleri söndürdü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan M.A.T. idaresindeki 06 EFF 910 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Araçtan çıkan sürücü kaputun altından aracın alev alev yandığını fark edince yangın tüpü ile alevleri söndürmeye çalıştı. Güzergah üzerinde bulunan araç sürücüleri de alev alev yanan araçtaki yangını söndürmek için yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri de alev alan motor kısmındaki yangına söndürme tüpleri ile müdahalede bulunarak alevlerin daha fazla büyümesini engelleyerek yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kontrollü verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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