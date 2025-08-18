Düzce'de Otomobil ve Patpat Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile patpat tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçe yolunda otomobil ile patpat isimli tarım aracının çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkez Yığılca ilçesi kara yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre

S.Y. idaresinde ki otomobil ile A. A'nın kullandığı pat pat çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan S.Y.(18), E.Y.(21) ve ağır yaralı A.A.(72) olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların tedavisi sürüyor. - DÜZCE

