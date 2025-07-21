Düzce'de Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarpmamak İçin Takla Attı

Düzce'de sürücünün yol üzerindeki büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, şarampole uçarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine giden Berna Dursun idaresindeki 67 ZG 591 plakalı otomobil, 1551. Sokak'ta büyükbaş hayvanları gördü. Sürücü Dursun, hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç şarampole uçarak takla atarken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Berna Dursun'u olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile şarampoldeki otomobil çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE