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Düzce'de otobüs şoförü, aracında 224 gram kokainle yakalanınca tutuklandı

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Düzce'de otobüs şoförü, aracında 224 gram kokainle yakalanınca tutuklandı
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Düzce'de polisin düzenlediği operasyonda, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen otobüs şoförünün bulunduğu araçta 224 gram kokain ele geçirildi. Altı suç kaydı bulunduğu öğrenilen otobüs şoförü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen otobüs şoförünün bulunduğu araçta 224 gram kokain ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen Z.K. (40) isimli şahsın şoför olarak bulunduğu otobüste, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Altı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Z.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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