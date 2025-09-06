Düzce'de Otobüs Kazası: Yolcular Sağanak Yağışta Bagaj Altında Korunmaya Çalıştı

Düzce(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 otobüs çarpıştı. Sağanak yağış nedeniyle otobüslerden inen yolcular ise ıslanmamak için otobüslerin bagaj kapaklarını açarak altına sığındı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ağrı'dan İstanbul istikametine seyreden A.Ç. idaresindeki 35 BUZ 178 plakalı Mercedes marka otobüs Ankara'dan İstanbul istikametine giden H.K. idaresindeki 08 ABS 910 plakalı Mercedes marka otobüse sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düşünce fark edemeyerek çarptı. Çarpışmanın ardından iki otobüs şoförü de otoyolda emniyet şeridine çekerek muhtemel kazaların önüne geçerken kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza sonrası otobüslerde bulunan yolcular otobüslerden indi. Bazı yolcular ise sağanak yağıştan korunmak için bagaj kapağını açarak korunmaya çalıştı.

Otobüslerde bulunan yolcular, yol kenarında bulunan tesiste gelen otobüslere binerek yollarına devam etti. - DÜZCE