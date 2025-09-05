Haberler

Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Esençam köyünde 9 saat süren orman yangını kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanlar zarar gördü, hasar tespitine başlandı. Ekipler tedbir amacıyla bölgede hazır bekletilmeye devam ediyor.

Düzce'de ormanlık alanda dün başlayıp 9 saatte kontrol altına alınan yangının hasarı havadan görüntülendi. Bölgede hasar tespitine başlandı.

Esençam köyünde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5 helikopter, 60 araç ve 300 personelle sabah saatlerine kadar sürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölge havadan dronla görüntülendi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 9 saate söndürülen yangında ağaçlık alanlarda örtü yangını görülürken, fındıklık ve diğer otluk alanlar tamamen küle döndü. Bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarına başlarken, arazisi bulunan köylüler de yaralarını sarmaya başladı. Öte yandan bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ambulans, 4 ilk söndürme aracı ve 4 iş makinesi de hazırda bekletiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.