Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de ormanlık alanda dün başlayıp 9 saatte kontrol altına alınan yangının hasarı havadan görüntülendi. Bölgede hasar tespitine başlandı.

Esençam köyünde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5 helikopter, 60 araç ve 300 personelle sabah saatlerine kadar sürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölge havadan dronla görüntülendi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 9 saate söndürülen yangında ağaçlık alanlarda örtü yangını görülürken, fındıklık ve diğer otluk alanlar tamamen küle döndü. Bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarına başlarken, arazisi bulunan köylüler de yaralarını sarmaya başladı. Öte yandan bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ambulans, 4 ilk söndürme aracı ve 4 iş makinesi de hazırda bekletiliyor. - DÜZCE