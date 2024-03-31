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Düzce'de Muhtar Adayı Yakınlarının Kavgası Biber Gazı ile Sonlandı

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DÜZCE'de polis, muhtar adayı yakınlarının kavgasını biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdı. Olay, öğle saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Düzce Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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