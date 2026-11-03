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Düzce'de motosikletin yerinden çıkan plakasını arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu

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Düzce'de motosikletin yerinden çıkan plakasını arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu Haber Videosunu İzle
Düzce'de motosikletin yerinden çıkan plakasını arka koltuktaki yolcu eliyle tuttu
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Düzce'de seyir halindeki motosikletin yerinden çıkan plakasını arka koltuktaki yolcu, düşmesin diye eliyle tutarak yolculuğa devam etti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce'de seyir halindeki motosikletin yerinden çıkan plakasını arka koltukta oturan yolcu eliyle tutarak yolculuğa devam etti. İlginç anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte trafikte ilerleyen motosikletin plakası, seyir halindeyken yerinden çıktı. Arka koltukta yolculuk yapan kişi, düşmesini önlemek için plakayı eliyle tutmaya başladı. Motosiklet hareket halindeyken yolcunun plakayı elinde tutarak seyahat etmesi, çevredeki sürücülerin dikkatini çekti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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