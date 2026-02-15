Haberler

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında, direğe çarpan sürücü Furkan Sevinç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de meydana gelen kazada direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beyköy beldesi Çınarlı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınarlı köyü istikametine gitmekte olan Furkan Sevinç'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Furkan Sevinç'in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
