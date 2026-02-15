Düzce'de meydana gelen kazada direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beyköy beldesi Çınarlı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınarlı köyü istikametine gitmekte olan Furkan Sevinç'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Furkan Sevinç'in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE