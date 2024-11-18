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Düzce'de Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı

Düzce'de Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı
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Düzce'de bir motosikletli kurye, sokak köpeğine çarpmamak için yönünü değiştirmesi sonucu kaza geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Düzce'de sokak köpeğine çarpmamak için yönünü değiştirmek isterken motosikletin üzerinden yola savrulan kurye yaralandı.

Kaza, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Teknopark Kavşağı'ndan Beçi Kavşağı istikametine seyir eden Selim T.'nın kullandığı 81 ADA 043 plakalı motosiklet, yola ansızın çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü yönünü değiştirmek isterken savrularak düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle kontrollü verilen trafik motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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