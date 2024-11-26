Düzce'de Mahsur Kalan 13 Vatandaş 15 Saat Sonra Kurtarıldı

Düzce'de Derebalık Yaylasında yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle mahsur kalan 13 vatandaş, 15 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Gölyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle Derebalık Yaylası'nda 13 vatandaş mahsur kaldı. Düzce Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Gölyaka Orman İşletmesi ekiplerinin 15 saat süren ortak çalışması sonucu mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - DÜZCE