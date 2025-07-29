Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
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Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolu Yahyalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre şehir merkezi istikametine gitmekte olan F.S. idaresindeki 81 DF 059 plakalı FIAT marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücüsü F.S. yoldan geçen ve kazayı gören vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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