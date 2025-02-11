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Düzce'de Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Şoför Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'de Kaza Sonrası Hayatını Kaybeden Şoför Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden karayolları şoförü Bayram Gülaçtı, Düzce'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Düzce Valisi ve protokol üyeleri de katıldı.

Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden karayolları şoförü Bayram Gülaçtı, son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Otoyolu'nda tır ile kar küreme ve tuzlama aracının çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Bayram Gülaçtı, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Kiremitocağı Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere protokol üyeleri, sevenleri ve ailesi katıldı.

Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bayram Gülaçtı gözyaşları ve dualar arasında defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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