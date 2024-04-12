Düzce'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Düzce D-100 karayolu üzerinde bulunan kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.A. idaresindeki 81 BZ 101 plakalı otomobil, Bolu istikametinden Düzce istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta N.B. idaresindeki 14 BR 886 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü N.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE