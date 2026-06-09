Kamyon lastiğinde çıkan yangını, pompa ve mikser sürücüleri söndürdü

Düzce'de seyir halinde kamyonun lastiğinde çıkan yangını, beton pompası ve beton mikserinin sürücüleri söndürdü.

Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir kamyonun lastiğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonu tehdit ederken, o sırada güzergahtan geçen beton pompası ve beton mikseri sürücüleri olaya müdahale etti. Araçlarda bulunan ekipmanlarla yangına müdahale eden sürücüler, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı