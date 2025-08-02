Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
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Düzce'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda kaçak elektronik eşyalar, tütün ürünleri ve kazı malzemeleri ele geçirildi. 10 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak elektronik eşya, kaçak tütün, kaçak sigara ve 66 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Düzce'de kaçakçılıkla ilgili mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde güvenlik güçleri KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığının önlenmesi ve tespit edilmesi kapsamında yürütülen çalışmada 7 olaya müdahale edildi 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmada 5 adet elektronik kulaklık, 59 adet elektronik sigara, 3 bin 620 gram kaçak tütün, 114 adet elektronik sigara parçası, 5 adet akıllı saat, 140 paket kaçak sigara, 27 adet elektronik sigara likiti ve 66 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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