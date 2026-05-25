Düzce'de 11 bin adet makaron ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda makaron ve kaçak içki ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda bir hafta içinde yapılan çalışmalarda ekipler 6 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda ise 11 bin adet makaron ve 128 litre kaçak içki ele geçirildi. 6 şahsa işlem yapılarken 1 kişi ise tutuklandı. - DÜZCE

