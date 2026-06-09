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Düzce'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Düzce'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi
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Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 4 olaya müdahale edilirken, 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, puro, elektronik sigara kartuşu ve tütün ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 4 olaya müdahale edilirken, 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Düzce Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 4 olaya müdahale edilirken, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 920 paket kaçak sigara, 2 bin 250 adet kaçak puro, 760 paket elektronik sigara kartuşu ve 12,97 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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