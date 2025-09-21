Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: Milyonluk Ele Geçirmeler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, tütün, elektronik sigara ve tarihi eser ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 4 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda; 14 milyon 850 bin adet makaron, 3 bin 250 gram kaçak tütün, 116 adet elektronik sigara, 140 adet elektronik sigara kartuşu, 2 adet elektronik sigara cihazı ve 2 adet tarihi eser niteliğinde haç sembolü ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 32 şahıs hakkında işlem yapılırken, 3 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandılar. - DÜZCE