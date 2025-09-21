Haberler

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: Milyonluk Ele Geçirmeler

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonları: Milyonluk Ele Geçirmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak makaron, tütün, elektronik sigara ve tarihi eser ele geçirildi. Son bir haftada 4 ayrı olaya müdahale eden ekipler, 32 şahıs hakkında işlem yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, tütün, elektronik sigara ve tarihi eser ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 4 ayrı olaya müdahale etti. Çalışmalarda; 14 milyon 850 bin adet makaron, 3 bin 250 gram kaçak tütün, 116 adet elektronik sigara, 140 adet elektronik sigara kartuşu, 2 adet elektronik sigara cihazı ve 2 adet tarihi eser niteliğinde haç sembolü ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 32 şahıs hakkında işlem yapılırken, 3 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Washington'da orduya ait helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

Orduya ait helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar

Yediler içtiler, hesabı görünce türlü bahaneler uydurup kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.