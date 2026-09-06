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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde düzenlediği 19 operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 500 kaçak puro, 28 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 90 paket kaçak sigara, 526 elektronik sigara ve bin 80 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada kaçak makaron, kaçak sigara, pura, elektronik sigara ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde 19 ayrı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 2 bin 500 adet kaçak puro, 28 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 90 paket kaçak sigara, 3 adet kaçak cep telefonu, 526 adet elektronik sigara ve bin 80 adet elemtronik sigara kartuşu ele geçirlidi.

KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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