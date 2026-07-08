Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kaçakçılara geçit vermiyor.

Emniyet ve Jandarma birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından 29 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında 13 olaya müdahale edildi. 21 şahıs ile ilgili işlem yapılırken 1 adet sahte çek, 3 adet kaçak kazı malzemesi, 3 adet kaçak cep telefonu, 3 adet kaçak kazı kamerası ve 11 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı