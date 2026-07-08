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Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Düzce'de kaçakçılara göz açtırılmıyor
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, 29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 13 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 21 şahıs hakkında işlem yapılırken, sahte çek, kaçak kazı malzemesi, cep telefonu, kamera ve akıllı saat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kaçakçılara geçit vermiyor.

Emniyet ve Jandarma birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından 29 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında 13 olaya müdahale edildi. 21 şahıs ile ilgili işlem yapılırken 1 adet sahte çek, 3 adet kaçak kazı malzemesi, 3 adet kaçak cep telefonu, 3 adet kaçak kazı kamerası ve 11 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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