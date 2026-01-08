Haberler

Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar'dan Düzce'ye kaçak silah getiren iki kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda Afyonkarahisar'dan, Düzce'ye kaçak silah getirip satan 2 kişiyi yakaladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar'dan, Düzce'ye ruhsatsız silah getirilip satılacağı duyumu alındı. Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç. isimli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet kesik namlu ele geçirildi. Silah mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen A.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

- DÜZCE
