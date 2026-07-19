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Jandarma olayların yüzde 96'sını aydınlattı

Jandarma olayların yüzde 96'sını aydınlattı
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Düzce'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği huzur güven uygulamaları ve devriyelerde aranan 30 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. 158 olayın %96'sı aydınlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur güven uygulamaları ile devriye faaliyetleri sırasında yapılan aramalarda aranan 30 kişi yakalandı.

Düzce'de halkın huzur ve güveni için görev yapan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son bir hafta içiresinde 158 olay meydana gelirken bu olayların Yüzde 96'sının aydınlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin icra ettiği huzur güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 6 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 51 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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