Düzce'de Jandarma Yaylalarda Kaçakçılığa Karşı Denetim Başlattı

Düzce'de Jandarma Yaylalarda Kaçakçılığa Karşı Denetim Başlattı
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Düzce Jandarma Asayiş Komando timleri, yaylalarda kaçakçılığı önlemek ve halkın güvenliğini sağlamak için devriye faaliyetlerine başladı. İzin almadıkları halde kenevir ekimi, kaçak avcılık ve orman kesimi gibi suçlarla mücadele edilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı timler yaylalarda kaçakçılığın önlenebilmesi için önleyici hizmet devriyesi icra ediyor.

Düzce'de Jandarma Asayiş Komando timleri yaylalarda denetime başladı. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz halkın emniyet, asayiş ve huzurunu sağlamak, suç ve suç unsurları ile mücadelede meydana gelebilecek hırsızlık, izinsiz kenevir ekimi, kaçak orman kesimi, kaçak avcılık ve kaçak kazı olaylarını tespit etmek ve engellemek amacıyla ilimizde yer alan yaylalarda, Çilimli Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı timleri ile önleyici hizmet devriyesi icra edilmektedir. Özellikle yayla ve yayla yollarında vatandaşlarımızın huzur ve güvenli ortamlarda seyahat etmesi, dinlenmesi ve hayvancılık tarım gibi diğer faaliyetlerini yapabilmeleri maksadıyla bu tür faaliyetlere yaz ayları boyunca devam edilecektir. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ilin asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı olma azim ve kararlığındadır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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