Düzce'de Jandarma ve Polis Ekiplerince 51 Kişi Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 30 Haziran -6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 20 bin şahıs sorgulanırken, aranan 51 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 3 tabanca, 6 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 55 mermi ele geçirildi. - DÜZCE