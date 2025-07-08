Düzce'de Jandarma ve Polis Ekiplerince 51 Kişi Yakalandı

Düzce'de Jandarma ve Polis Ekiplerince 51 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 51 kişi yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı. Operasyon sırasında çeşitli silahlar da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 30 Haziran -6 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 20 bin şahıs sorgulanırken, aranan 51 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 3 tabanca, 6 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 55 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.