Evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
Düzce'de jandarma tarafından bir evde yapılan operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah mühimmat kaçakçılığı kapsamında merkez ilçede icra edilen ev aramasında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız metal dedektörü, 59 adet tabanca fişeği ve 60 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

