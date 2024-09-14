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Düzce'de İtfaiye Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Yığılca Kavşağı'nda meydana gelen kazada, yangına giden itfaiye aracı bir kamyonet ile çarpıştı. Kazada 1 itfaiye personeli yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de yangına giden itfaiye aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 karayolu Yığılca Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca yolu üzerinde bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan F.G. idaresindeki itfaiye aracı, kavşakta yola çıkan E.A. idaresindeki 81 FN 699 plakalı Hyundai marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yan yolda bulunan otluk araziye girerek durabilirken, yaralanan itfaiye personeli D.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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