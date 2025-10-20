Haberler

Düzce'de Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Düzce'de Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı
Düzce'de ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halinde olan F.B. idaresindeki 06 BE 6108 idaresinde ki Opel marka otomobil ışık ihlali yaparak, Cedidiye Camii istikametinden Çoban istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresinde ki 81 BB 180 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 06 plakalı otomobil içerisinde bulunan bir kadın panik atak geçirdi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi ettiği şahıs daha sonra yakınlarınca teskin edildi. Olayda kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
