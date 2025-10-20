Düzce'de Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Düzce'de ışık ihlali yapan otomobil, bir başka otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halinde olan F.B. idaresindeki 06 BE 6108 idaresinde ki Opel marka otomobil ışık ihlali yaparak, Cedidiye Camii istikametinden Çoban istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresinde ki 81 BB 180 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 06 plakalı otomobil içerisinde bulunan bir kadın panik atak geçirdi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi ettiği şahıs daha sonra yakınlarınca teskin edildi. Olayda kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE